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انت الان تتابع أمير الرياض يؤدي صلاة الميت على سعد السديري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل
22 نوفمبر 2023, 4:40 مساءً
أدى أمير منطقة الرياض الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز بحضور نائبه عقب صلاة العصر اليوم، صلاة الميت على سعد بن ناصر بن سعد السديري - رحمه الله - وذلك بجامع الإمام تركي بن عبدالله في مدينة الرياض.
وأدى الصلاة مع أمير المنطقة، المستشار الخاص لخادم الحرمين الشريفين الأمير سلطان بن سلمان بن عبدالعزيز والأمير نواف بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير تركي بن محمد بن عبدالله بن عبدالرحمن، والأمير خالد بن ثنيان بن محمد، والأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز، والأمير عبدالرحمن بن محمد بن عبدالعزيز بن عياف آل مقرن نائب وزير الدفاع، ومحافظ الدرعية الأمير فهد بن سعد بن عبدالله بن عبدالعزيز بن تركي.
كما أدى الصلاة تركي بن خالد السديري، وأبناء الفقيد ناصر، وفيصل، ومنصور، وعدد من الأمراء والمسؤولين.
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