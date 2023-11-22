انت الان تتابع مجموعة العشرين: حلُّ الدولتين هو الحلُّ الدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 4:48 مساءً

أعرب رئيس وزراء الهند "ناريندرا مودي"، اليوم "الأربعاء"، عن ترحيب مجموعة العشرين باتفاق الهدنة في غزة وتبادل الأسرى، مؤكدًا أن حلّ الدولتين هو الحل الدائم للصراع الفلسطيني الإسرائيلي. ودعا "مودي" في كلمته خلال افتتاح قمة افتراضية لدول مجموعة العشرين، زعماء دول المجموعة على فعل كل ما يلزم لضمان عدم اتّساع نطاق الصراع بين إسرائيل و"حماس" إلى صراع أوسع؛ وفقًا لـ"رويترز". وبيّن أن انعدام الأمن والاستقرار في غرب آسيا مبعث قلق.

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