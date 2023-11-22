شكرا لقرائتكم خبر عن مردم جدة يستقبل أكثر من 86 ألف طنّ نفايات خلال أكتوبر والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - استقبل مردم أمانة محافظة جدة خلال شهر أكتوبرالماضي، أكثر من 861 ألف طن من النفايات البلدية الصلبة والنفايات النباتية وكبيرة الحجم والدمارات، وذلك ضمن الخطط التشغيلية لأعمال النظافة وفي إطار جهود الأمانة الهادفة إلى رفع مستوى الإصحاح البيئي في المحافظة.

وأوضح المدير العام لمشاريع النظافة بالأمانة صالح الزهراني، أن كمية النفايات البلدية الصلبة خلال الشهر الماضي بلغت 198.512 طنًا، كما استقبل المردم خلال الفترة ذاتها 66 ألف طن من الدمارات، وأكثر من 90 طنًا من الإطارات.

رفع النفايات

بين الزهراني، أن تقرير نفايات عقود النظافة سجل 106.583طناً، رفعت في نطاق 16 بلدية فرعية، لافتاً النظر إلى أن الأحياء الواقعة في بلدية المطار ضمن منطقة العقد الرابع سجلت النسبة الأعلى بإجمالي تجاوز الـ 20.706 أطنان من النفايات المرفوعة.

فيما سجلت أقل كمية نفايات في نطاق بلدية البلد ضمن منطقة العقد السادس بإجمالي 3.008 أطنان، وسجل تقرير العقد الـ 13 الخاص بمنطقة الكورنيش 1.630 طناً من النفايات المرفوعة خلال أكتوبر 2023.