شكرا لقرائتكم خبر عن للحد من الانبعاثات.. إطلاق أول شاحنات نقل كهربائية في المملكة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - أطلقت شركة ناقل المملوكة لمؤسسة البريد السعودي "سبل"، أولى شاحنات نقل كهربائية في المملكة بعد منحها الترخيص من قبل الهيئة العامة للنقل، التي تهدف إلى الحد من آثار الانبعاثات الكربونية، وتحسين سلوك استخدام وسائل النقل.

جاء ذلك بحضور الرئيس المكلف للهيئة العامة للنقل الدكتور رميح الرميح، ورئيس مؤسسة البريد السعودي "سبل" آنف أبانمي.

ويتضمن الإطلاق، تجربة مجموعة شاحنات النقل الكهربائي، كونها مرحلة أولى من الخطة الشاملة، التي وضعتها شركة ناقل لتحويل أسطولها من الشاحنات بالكامل إلى شاحنات كهربائية بشكل تدريجي حتى حلول عام 2040م.

إحلال الشاحنات الكهربائية

وتُعد شركة ناقل أول شركة لوجستية في المملكة تطلق شاحنات كهربائية، ويقوم عائد عملية إحلال الشاحنات الكهربائية لديها على تقليل التكاليف المادية لأنشطة النقل اللوجستية لشركة ناقل بشكل كبير، من خلال التقليص التدريجي لاستهلاك الوقود.

وقال الرئيس التنفيذي المكلف لشركة ناقل الدكتور فادي البحيران، إن شركة ناقل حريصة على التوافق التام مع أهداف الاستدامة البيئية لرؤية المملكة 2030، والاعتماد التدريجي على الطاقة النظيفة في تشغيل أسطولها من شاحنات النقل، وعلى حماية البيئة والمحافظة عليها.

وأوضح أن إطلاق ناقل لشاحنات النقل الكهربائية يُمثل مرحلة أولية من مراحل استخدامها للطاقة النظيفة غير الضارة بالبيئة، والاستغناء التدريجي عن استخدام الوقود.