شكرا لقرائتكم خبر عن انطلاق مهرجان ليالي رفحاء للتسوق والترفيه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - انطلقت فعاليات مهرجان "ليالي رفحاء للتسوق والترفيه"،بحديقة التابلاين، بمحاذاة طريق الشمال الدولي

وتستمر الفعاليات 90 يوماً، وتهدف إلى تنشيط الحركة السياحية بالمحافظة.

برامج متنوعة

يقدم المهرجان مجموعةً من البرامج الاجتماعية والثقافية والفنية المتنوعة والأركان المختلفة، تشمل الألعاب الترفيهية، والمسرح المفتوح، والمسابقات والعروض المتنوعة، والفعاليات الخاصة بالأطفال، وخيمة التسوق، والألعاب المائية والكهربائية، وعربات الطعام، ومنطقة للجلوس، ومقاهي متعددة.

إضافة إلى مشاركة الأسر المنتجة التي تعرض العديد من السلع والمنتجات، إلى جانب وجود المرافق الخدمية والمهنية الأخرى.