شكرا لقرائتكم خبر عن طقس المملكة.. أمطار على منطقة الباحة والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شهِدت محافظة العقيق التابعة لمنطقة الباحة اليوم، هطول أمطارٍ متفرقة من متوسطة إلى خفيفة مصحوبة بعواصف رعدية.

وشملت الأمطار أجزاءً من المحافظة، والمراكز التابعة لها، والعديد من منتزهاتها، ارتوت على إثرها الأرض.

طقس المملكة

نبّه المركز الوطني للأرصاد في تقريره اليوم الأربعاء، من هبوب رياح شديدة على منطقة تبوك، تشمل تأثيراتها شبة انعدام في مدى الرؤية الأفقية، ورياحًا تصل سرعتها إلى (50-59) كم/ ساعة، وارتفاعًا في الأمواج.

وبيّن المركز أن الحالة التي تشمل تبوك وجميع محافظات المنطقة، تستمر حتى الساعة 6 مساءً.