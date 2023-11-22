شكرا لقرائتكم خبر عن "السعودي للتنمية" يستعرض جهوده الإنمائية خلال المؤتمر العربي للمياه والان نبدء بالتفاصيل

الدمام - شريف احمد - شارك الصندوق السعودي للتنمية في المؤتمر العربي الخامس للمياه المنعقد في مدينة الرياض خلال الفترة 22-23 نوفمبر 2023م، في جلسة حوارية بعنوان "أساليب التمويل الحديثة لمشاريع المياه".

وذلك لمناقشة أبرز الأساليب المبتكرة والمستدامة في تعزيز الأمن المائي حول العالم.

وتأتي مشاركة الصندوق في الجلسة الحوارية؛ انطلاقًا من جهوده الإنمائية في تنمية الموارد المائية من خلال تمويل المشروعات والبرامج التنموية في مختلف الدول النامية حول العالم، وإيمانًا من الصندوق بأهمية قطاع المياه في تنمية تلك الدول الأقل نموًا والأشد فقرًا.

تنمية قطاع المياه

واستعرض مدير إدارة البرامج والمبادرات الإنمائية في الصندوق السعودي للتنمية عبدالله بن خالد البازعي خلال الجلسة؛ إسهامات الصندوق في تنمية قطاع المياه في الدول العربية.

وتشمل مياه الشرب النظيفة، والصرف الصحي، ومشروعات الري، والتنمية الريفية، والسدود الزراعية والكهرومائية، وذلك منذ عام 1975م حتى الربع الثالث من عام 2023م.

ووصلت تلك الإسهامات إلى تمويل 54 مشروعًا وبرنامجًا إنمائيًا، بقيمة تتجاوز 1.8 مليار دولار، بالإضافة إلى إسهامات الصندوق في البرنامج السعودي لحفر الآبار والتنمية الريفية في أفريقيا.

الإسهامات الإنمائية

ونجح البرنامج في حفر وتجهيز حوالي 10 آلاف منشأة مائية، يستفيد منها أكثر من 5 ملايين نسمة في 19 دولة أفريقية، بقيمة 330 مليون دولار.

وتُعد تلك الإسهامات الإنمائية ضمن إطار نشاط الصندوق السعودي للتنمية التراكمي الذي بدأ في عام 1975م، إذ وصل نشاطه إلى تمويل أكثر من 800 مشروع وبرنامج إنمائي في أكثر من 100 دولة نامية حول العالم، بقيمة إجمالية قرابة 20 مليار دولار.