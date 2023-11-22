بيئة عسير تقيم دورة لتنمية وتطوير المنتزهات

انطلق بفرع وزاراة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير البرنامج التدريبي لتنمية وتطوير المنتزهات الوطنيةودورها السياحي، والذي يستمر لمدة 3 أيام بإشراف مركز التدريب الزراعي بمنطقه جازان.

وشملت الدورة عدة محاور تختص بتعاريف ومفاهيم بالمتنزهات الوطنية والسياحة البيئية وأخرى عن نظم وتصاميم المنتزهات الوطنية، كما تطرق محاضر الدورة الدكتور نايف الشراري إلى الأعمال والأدوار الهامة للمتنزهات الوطنية، وبرامج التشغيل والصيانة بها، ونماذج المنتزهات الوطنية بالعام و كذلك مقومات المنتزهات الوطنية ودورها في صناعة السياحة إضافة لمحاضرة عن الجهود المبذولة في تطوير المنتزهات الوطنية بالمملكة.

وقد افتتح مدير عام فرع وزارة البيئة والمياه والزراعة بمنطقة عسير المهندس أحمد بن محمد آل مجثل الدورة بكلمة أكد فيها أن المملكة بها أكثرمن 300 متنزه وطني يجري تطويرها بهدف تشجيع السياحة البيئية وتعريف السواح بهذه المتنزهات الوطنية التي تعد من الإرث الطبيعي الذي يجب المحافظة عليه متمنياً للجميع التوفيق والنجاح في هذه الدورة.