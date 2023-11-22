4 حالات تُمكّن الزوجة من التقديم كمستفيد رئيسي في حساب المواطن

كشف برنامج حساب المواطن عن 4 حالات يحق فيها للزوجة التقديم كمستفيد رئيسي في البرنامج. وكانت الحالات التي نشرها البرنامج في حسابه من خلال إنفوجرافيك عبر منصة (X) هي: 1- إذا كان الزوج متغيب 2- إذا كان الزوج فاقد الأهلية 3- إذا كان الزوج مسجون 4- في حالة كانت متزوجة من رجل غير سعودي من الجدير بالذكر أن إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته 181 مليار ريال منها 2.4 مليار ريال تعويضات عن دفعات سابقة، كما أوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري بأن 75% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1482 ريال.



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