الإحصاء: السيدات يتفوقن على الرجال في المحافظة على الوزن المثالي

أفادت الهيئة العامة للإحصاء أن نسبة انتشار السمنة بين سكان المملكة البالغين بلغت 23,7 % وتتقارب هذه النسبة بين الذكور والإناث بينما كانت نسبة أصحاب الوزن المثالي أعلى بشكل ملحوظ بين الإناث 39.6 % مقارنة بالذكور 29.5 %.

وأوضحت في نشرة مؤشرات المحددات الصحية في المملكة لعام 2023م التي أعلنت عنها اليوم أن نسبة انتشار السمنة بين الأطفال من هم دون سن الـ15 بلغت 7.3 % بينما بلغت نسبة الأطفال الذين هم أقل من الوزن الطبيعي 41 % .

من جانب آخر تطرقت نتائج النشرة إلى إحصاءات تنمية الطفولة المبكرة ورفاهية الطفل لعام 2023م حيث أشارت إلى أن نسبة الأطفال في المملكة الذين يسيرون على المسار الصحيح في مجال الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي وصلت إلى 80.1%، حيث بلغت نسبة الإناث في المملكة اللاتي يسرن على المسار الصحيح للنمو في مجالات الصحة والتعلم والرفاه النفسي والاجتماعي 83% مقارنةً بـالذكور الذين بلغت نسبتهم في ذلك 77.3%، هذا وسجلت منطقة تبوك أعلى قيمة لمؤشر تنمية الطفولة المبكرة بنسبة بلغت 83.9% بينما سجلت منطقة جازان أقل قيمة للمؤشر بنسبة بلغت 75.9%، فيما بلغت نسبة الأطفال في المملكة دون سن الـ5 الذين لديهم القدرة على التحدث بلغة واحدة على الأقل بشكل جيد 78%، حيث بلغت نسبة الذكور 75.5 % مقارنة بـ 80.6 % للإناث.