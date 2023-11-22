وتتيح خدمة إيداع وتبادل المذكرات في منصة معين الرقمية لكافة أطراف الدعاوى وممثليهم إمكانية تبادل المذكرات في كافة مراحل نظر الدعاوى والتقاضي وكافة دوائره دون الحاجة إلى مراجعة محاكم ديوان المظالم، مع إمكانية الاطلاع على المذكرات من كافة أطراف الدعوى، وإشعارات تجديد المذكرات بشكل رقمي كامل.
وتهدف الخدمة إلى توفير الوقت والجهد لأطراف الدعاوى، وما يترتب عليه من تقليص لآماد التقاضي نتاج رقمنة الإجراءات وتطويرها وما يمكن أن تسهم به من تدقيق تلك الإجراءات وسرعة تنفيذها في سبيل تحقيق المستهدف الأول لديوان المظالم والمتمثل في العدالة الناجزة.
كانت هذه تفاصيل خبر ديوان المظالم يتلقى أكثر من 747 ألف مذكرة عبر خدمة إيداع وتبادل المذكرات لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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