تأهيل للأئمة والخطباء والدعاة بغينيا كوناكري

اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد في جمهورية غينيا كوناكري الدورة العلمية لتأهيل الأئمة والخطباء والدعاة، والتي استمرت أربعة أيام، بحضور الأمين للشؤون الدينية، الحاج كرمو جورا، ونائب الأمين للشؤون الإسلامية، إبراهيم عثمان باه، وعدد من الشخصيات الإسلامية.

واشتملت الدورة على شرح كتب «الأصول الستة وكشف الشبهات، وعقيدة أهل السنة والجماعة»، حيث يأتي تنظيمها ضمن بنود البرنامج التنفيذي لمذكرة التفاهم الموقعة بين الوزارة والأمانة العامة للشؤون الدينية في جمهورية غينيا كوناكري في مجال الشؤون الإسلامية.

يذكر أن هذه الدورة، وغيرها من الدورات والبرامج العلمية التي تنفذها الوزارة خارج المملكة، تعكس الجهود الكبيرة المبذولة، التي تقوم بها لنشر العلم الشرعي الصحيح الموافق للمنهج الإسلامي الوسطي المعتدل، القائم على كتاب الله وسنة رسوله الكريم، والذي يجسد رسالة المملكة السامية في خدمتها للإسلام وبيان سماحته، وأنه دين رحمة وتعايش.