تأهيل رواد المهمات البرية

أعلن المركز الوطني لتنمية الغطاء النباتي ومكافحة التصحر تدشين برنامج جاهزية رواد المهمات البرية، الذي يأتي بإشراف مباشر من الإدارة العامة لرأس المال البشري في المركز، للعمل على تطوير الموظفين في شتى المجالات، ومنها تنمية مهارات الاستعداد، والحفاظ على السلامة المهنية، وتجاوز المخاطر في أثناء تنفيذ مهام حماية الغطاء النباتي بجميع مناطق المملكة ومختلف بيئاتها، التي تتنوع بين الصحراوية والساحلية والجبلية.

ويهدف البرنامج إلى إكساب الموظفين العديد من المهارات القيادية، التي تتضمن جاهزية السيارات المخصصة للمهمات البرية في الصحراء والطرق الوعرة، ومعرفة طبيعة المناطق المستهدف تنفيذ الأعمال فيها، لحماية الغطاء النباتي، بالإضافة إلى إكسابهم مهارات الإسعافات الأولية المتعلقة بالمهمات، ومهارات معرفة الاتجاهات في الصحراء في حال تعطُّل الاتصال أو فقدانه، وتجهيز الإمداد اللوجستي للرحلة.

وفور الانتهاء من البرنامج، سيكتسب المتدربون مهارات تتعلق بمعرفة طبيعة المنطقة البرية المستهدف تنفيذ مهمة العمل بها مثل أنواع وأشكال النباتات الصحراوية، حيث إن الأنواع النباتية تدل على مدى صلاحية المنطقة للسير فيها من عدمه، وكذلك معرفة التضاريس الصحراوية في كل منطقة، بالإضافة إلى مهارات الإسعافات الأولية التي تشمل الإنعاش القلبي، وطرق التعامل مع العطش، ولدغ العقرب أو الثعبان، وضربات الشمس وحالات الفزع والخوف وغيرها، ومعرفة الاتجاهات في حال التيه، وتتضمن الاتجاهات في المناطق المختلفة (الحصوية والشجرية والصخرية)، والاتجاهات عن طريق الظل.