شكرا لقرائتكم خبر عن تجعلك عرضة لجميع الامراض..علامات تحذيرية تشير الي ضعف جهاز المناعة والان مع التفاصيل

عدن - ياسمين التهامي -

الجهاز المناعي هو المدافع الأول عن حماية جسم الإنسان من الأخطار التي تواجه،وقد يعاني الكثير من الاشخاص من ضعف المناعة ويصبحون أكثر عرضة للإصابة بالأمراض ، كما أن الجهاز المناعي له أهمية ودور كبير في التصدي عن الفيروسات والبكتريا والأمراض المصاحبة له وهذه علامات على ضعف جهاز المناعة، ونصائح لتقوية المناعة.نرصد اهن هذه العلامات وفقا لموقع health shots

علامات تشير الي ضعف جهاز المناعة

أكثر عرضة للحساسية:

تعد الحساسية واحدة من أعراض ضعف الجهاز المناعي والتي تظهر على شكل أعراض، مثل: الحكة، أو الدموع، أو عدم تحمل الطعام، أو تهيج الجلد والحكة.

تكرار نزلات البرد:

إذا كان الشخص يعاني من نزلات البرد بشكل متكرر واستمر الأمر لفترة من الوقت، فإن ذلك قد يكون بسبب ضعف الأجسام المضادة في مقاومة المرض.وقد يُصاب الشخص عادةً بنزلات البرد من 3 إلى 4 مرات في السنة، ولكن إذا كان المعدل أكبر أكثر من ذلك، فهذا يشير إلى ضعف جهاز المناعة.



التهابات متكررة وشديدة:

إذا كان لدى الطفل التهابات متكررة وشديدة ولا تستجيب للعلاجات فيجب فحصه ليتم تشخيصه في وقت مبكر حتى يمكن منع العدوى التي قد تسبب مشاكل على المدى الطويل، وهناك اختبارات مستخدمة للتشخيص من أهمها اختبارات الدم حيث يمكن لها الكشف عن خلل في الجهاز المناعي مما يشير إلى وجود اضطراب نقص المناعة.

الإصابة بالأمراض:

غالباً ما يتمكن الجسم بنفسه من محاربة مسببات المرض، إذ يملك القدرة على تجاوز المرض والتعافي، غير أن المعاناة من مرض خطير قد تكون في كثير من الأحيان دلالة على ضعف الجهاز المناعي، حسب نفس المصدر.

رؤية ضبابية:

وجدت دراسة أن البصر يعكس صحة الجهاز المناعي إذ يسبب ضعفه تغيرات في البصر كإجهاد العين وعدم وضوح الرؤية.



وقت أطول للشفاء:

الجسم أكثر عرضة للمرض لكنه يحتاج أيضًا إلى وقتٍ أطول للتعافي من الأمراض كنزلات البرد أو السعال ،يتعرض الجسم لأمراض وتأخذ حالة الشفاء وقت أطول بسبب ضعف المناعة

التعب والإرهاق:

إذا كنت تشعر بالتعب بغض النظر عن مقدار النوم الذي تحصل عليه ، فقد يكون أحد أعراض ضعف المناعة.