شكرا لمتابعة خبر عن شاب يهدي والدته بشتاً في حفل تخرجه.. فيديو والان مع نوافيكم بالتفاصيل

الرياض - علي القحطاني - عبر طبيب عن تقديره ومحبته لوالدته خلال حفل تخرجه الذي نظمته الهيئة السعودية للتخصصات الصحية.

وقام الطبيب بتقديم “بشتا” لوالدته تعبيراً عن حبه وبره ووفائه، مؤكدا أن هذا أقل ما يمكن أن يقدمه لها بعد تخرجه في البورد السعودي في علاج عصب وجذور الأسنان، وفقا لـ”العربية”.

وأضاف أن ما فعله أقل تعبير عن الاعتراف بالفضل لها، بعد أن كانت خلف نجاحه أنا كطبيب وثلاثة أخوة له في مجال الطب البشري والصيدلة وحصول الباقين من إخوته على درجة الدكتوراه والماجستير، وكانت سعادة والدته لا توصف بهذه المناسبة.