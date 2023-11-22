انت الان تتابع المحكمة العليا في إسرائيل ترفض استئنافًا لمنع إطلاق سراح السجناء الأمنيين ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لامدادكم بكل ماهو جديد وحصري والان مع التفاصيل

محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 5:45 مساءً

رفضت المحكمة العليا في إسرائيل اليوم الأربعاء استئنافًا لمنع إطلاق سراح السجناء الأمنيين في اتفاق تبادل الأسرى مع "حماس"؛ ما يفتح الباب لإكمال الصفقة، بحسب ما أوردت "رويترز". وأعلنت الحكومة الإسرائيلية أمس الخطوط العريضة للمرحلة الأولى من اتفاق، يتم بموجبه إطلاق سراح ما لا يقل عن 50 مختطفًا من النساء والأطفال على مدار أربعة أيام، يسري خلالها وقف للقتال. وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو: "إن القبول باتفاق للإفراج عن رهائن، احتجزتهم حماس، كان قرارًا صعبًا، لكنه القرار الصحيح".

كانت هذه تفاصيل خبر المحكمة العليا في إسرائيل ترفض استئنافًا لمنع إطلاق سراح السجناء الأمنيين لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صحيفة سبق اﻹلكترونية وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.