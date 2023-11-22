لاعب النصر " الغنام " أكثر المدافعين مساهمة للأهداف بدوري روشن

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 5:56 مساءً

كشف الحساب الرسمي لرابطة دوري روشن السعودي للمحترفين عن قائمة أكثر المدافعين مساهمة للأهداف بالدوري السعودي. وتصدر القائمة سلطان الغنام لاعب النصر الذي نجح في المساهمة في تسجيل 4 أهداف، بمنافسات دوري روشن السعودي للمحترفين. واحتل المركز الثاني ثنائي نادي الشباب، المغربي رومان سايس، والبرازيلي إياغو سانتوس اللذان نجحا في المساهمة في تسجيل 3 أهداف. وتساوى مع ثنائي الشباب بنفس المركز الروماني أندرية بوركا، لاعب نادي الأخدود الذي تمكن أيضاً من المساهمة في تسجيل 3 أهداف.

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