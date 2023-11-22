نادٍ سعودي ينافس أندية الدوري الإيطالي للتعاقد مع "بيوتر زيلينسكي" لاعب نابولي

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 6:06 مساءً

كشفت تقارير صحفية عن استهداف أحد أندية دوري روشن السعودي للمحترفين، التعاقد مع البولندي بيوتر زيلينسكي، لاعب وسط نابولي الإيطالي، خلال الموسم الشتوي القادم. وبحسب ما تحدثت به صحيفة "90min” فإن هناك ناديًا سعوديًا ينافس كل من إنتر ميلان ويوفنتوس الإيطاليين، لضم اللاعب البولندي خلال الفترة المقبلة. وتحدثت تقارير أخرى بأنه حتى الآن لا توجد مفاوضات بين زيلينسكي ونابولي لتجديد عقده، وقد يستطيع اللاعب التوقيع لأي نادٍ في يناير. يُذكر أن زيلينسكي قد ارتبط اسمه بالانضمام إلى نادي الأهلي خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية، ولكن المفاوضات بين الطرفين لم تكتمل. وينتهي عقد زيلينسكي صاحب الـ29 عامًا مع نابولي الإيطالي، في نهاية يونيو 2024، وكان قد انضم إليه في صيف 2016، قادمًا من أودينيزي، وتبلغ القيمة السوقية له نحو 35 مليون يورو.

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