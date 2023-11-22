حصيلة قتلى جيش الاحتلال في حربه على غزة ترتفع إلى 70

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محمد بن مسعود - الدمام - أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي سقوط جندي في شمال غزة، اليوم (الأربعاء)، ليرتفع إجمالي عدد من سقطوا منذ بدء الهجوم البري على القطاع إلى 70 جنديًا.

وأوضح الجيش في بيان أن اثنين من جنوده أصيبا بجروح خطيرة في اشتباكات منفصلة بشمال قطاع غزة، وفقًا لصحيفة "تايمز أوف إسرائيل".

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