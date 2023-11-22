بمحافظة الأحساء.. انطلاق المرحلة الثانية من برنامج محطات اكتشاف المواهب

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محمد بن مسعود - الدمام - تم النشر في : 22 نوفمبر 2023, 6:24 مساءً

تنطلق الاثنين المقبل، المرحلة الثانية من برنامج محطات اكتشاف المواهب، وذلك على ملعب أكاديمية مواهب الأحساء بمحافظة الأحساء. ويأتي البرنامج بالتعاون مع وزارة التعليم وتحت إشراف الإدارة الفنية للبراعم والأكاديميات ومراكز التدريب الإقليمية في الاتحاد السعودي لكرة القدم، وضمن جهود الاتحاد السعودي لتحقيق أهداف إستراتيجية تحول كرة القدم السعودية والتي اعتمدت على 7 ركائز من بينها مسار تطوير المواهب. ومن المقرر أن يقام البرنامج في 10 مناطق قادمة وهي: الخرج، حفر الباطن، بيشة، ينبع، الجوف، الجبيل، الرس، وادي الدواسر، مكة المكرمة، جازان. وسيتم يوم الاثنين استقبال المشاركين المسجلين إلكترونياً، إذ سيخضعون لتجارب الأداء والتي بناءً عليها سيتم تقييم المواهب وفق معايير تم تحديدها من قبل الإدارة الفنية للبراعم، على أن يلتحق المجتازون بالبرنامج بمراكز التدريب الإقليمية. يذكر أن البرنامج يستهدف المواهب من 10-14 عاماً، فيما يستهدف برنامج اكتشاف المواهب الأعمار من 6-9 أعوام، فيما تبقى الأعمار مفتوحة في برنامج FIFA للمدارس.

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