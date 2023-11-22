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تراند اليوم : منهم اشتروا سيارات فارهة …بالفيديو.. "باحث" : رقاة يستغلون النساء و يخرجون للكشف على الحالات بعشرة آلاف ريال

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صحيفة الخليج 365: قال الباحث والمهتم في قضايا الشباب والمجتمع الدكتور عبدالعزيز الزير، أن هناك رقاة يخرجون للكشف على الحالات بعشرة آلاف ريال.

وأضاف، خلال لقاء له مع برنامج "الراصد" المذاع على قناة الإخبارية:" أحد الرقاة المتلاعبين يقول أطلع الطلعة الواحدة ب 10 آلاف ريال، عشان يمر على المنزل فقط"، وتابع:" هناك رقاة اشتروا سيارات فارهة، وياليتهم يطيبون، بالعكس يزيدون مرض الشخص لأنهم يدخلونه، في متاهات كثيرة، مثل السحر وغيره".

وأشار إلى أن هناك الكثير من حالات استغلال النساء من جانب بعض الرقاة ، لافتا إلى هناك رقاة صادقين وآخرين كاذبين يبحثون عن الأمور المالية والشهرة والإعلانات.
رشا محمد

رشا محمد

محررة بقسم الشؤون العربية والدولية بجريدة أخبار اليوم حاصلة على بكالوريوس إعلام – جامعة القاهرة بتقدير عام جيد جدا مع مرتبة الشرف وحاصلة على دبلومة الترجمة الصحفية من الجامعة الأمريكية

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