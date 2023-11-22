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تراند اليوم : شاهد.. رسالة مشرف مركز "الملك سلمان " على المساعدات ‎السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في ‎غزة

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صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة على المساعدات لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وكتب الربيعة خلال الرسالة: "هذه رمز بسيط من المملكة العربية السعودية، حكومة، وشعبا، للشعب الفلسطيني الشقيق والعزيز". وأضاف: " حفظكم الله بأمن وسلام".

وقال الربيعة في وقت سابق، أن قيادة المملكة حريصة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة، لافتاً إلى أن وجوده اليوم في المطار صحبة سفير المملكة بالقاهرة، رسالة تؤكّد حجم اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بالشعب الفلسطيني .
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محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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