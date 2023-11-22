تراند اليوم : شاهد.. رسالة مشرف مركز "الملك سلمان " على المساعدات ‎السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في ‎غزة

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صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة على المساعدات السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.
وكتب الربيعة خلال الرسالة: "هذه رمز بسيط من المملكة العربية السعودية، حكومة، وشعبا، للشعب الفلسطيني الشقيق والعزيز". وأضاف: " حفظكم الله بأمن وسلام".
وقال الربيعة في وقت سابق، أن قيادة المملكة حريصة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة، لافتاً إلى أن وجوده اليوم في المطار صحبة سفير المملكة بالقاهرة، رسالة تؤكّد حجم اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بالشعب الفلسطيني .