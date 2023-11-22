تراند اليوم : شاهد.. رسالة مشرف مركز "الملك سلمان " على المساعدات ‎السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في ‎غزة

صحيفة الخليج 365: تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة على المساعدات السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وكتب الربيعة خلال الرسالة: "هذه رمز بسيط من المملكة العربية السعودية، حكومة، وشعبا، للشعب الفلسطيني الشقيق والعزيز". وأضاف: " حفظكم الله بأمن وسلام".