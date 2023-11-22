تراند اليوم : عرض منتجات منتهية الصلاحية.. التشهير باسم محل لبيع المكسرات والعطارة في رابغ و 4 عقوبات صادرة بحقه

صحيفة الخليج 365: شهّرت وزارة التجارة بمنشأة تختص في نشاط بيع المكسرات ومنتجات العطارة بعد صدور حكم قضائي بإدانتها والمسؤولين عنها بمخالفتهم لنظام مكافحة الغش التجاري نتيجة حيازة وعرض منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

حكم التشهير

وتضمن الحكم التشهير بمحل عطار شفا رابغ التجارية، والتشهير بالمخالفين وهما المواطن، عادل بن حامد بن الحسين آل علي، والمقيم عبد القادر محمد، يمني الجنسية.

العقوبات ونشرت الوزارة الحكم القضائي الصادر من المحكمة الجزائية بجدة، المتضمن تغريم المخالفون والتشهير بهم، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة.

جولة ميدانية