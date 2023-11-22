شكرا لقرائتكم خبر استقبال طلبات تراخيص خدمة حجاج الخارج حتى 5 ديسمبر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - بدأت وزارة الحج والعمرة في استقبال طلبات الشركات الراغبة في الحصول على ترخيص لخدمة حجاج «الخارج»، وتستمر حتى 5 ديسمبر القادم عبر المنصة الالكترونية المخصصة:https://ehaj.haj.gov.sa، وذلك في إطار التزام الوزارة برفع مستوى الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، وتحقيق التنافسية الفعالة في هذا السياق.

وأوضح وكيل الوزارة لشؤون الحج عايض الغوينم، أن هذه المبادرة تهدف إلى تعزيز التنافسية في تقديم خدمات مميزة لحجاج الخارج، وتوسيع نطاق قائمة الخدمات المقدمة لضيوف الرحمن، إضافة إلى تطوير الخدمات المقدمة لهم خلال موسم الحج المقبل.

كما ستسهم زيادة عدد الشركات المتخصصة في هذا المجال إلى تحقيق هذه الأهداف وتلبية احتياجات وتطلعات الحجاج القادمين من كل مكان.

ويمكن للشركات الراغبة الحصول على ترخيص تقديم خدمات لحجاج الخارج عبر المنصة الالكترونية، ويشترط على هذه الشركات تقديم طلباتها بموجب الإجراءات والضوابط التي وضعتها الوزارة، لضمان تقديم خدمات عالية الجودة لضيوف الرحمن، وفق تصنيف كمي ونوعي يشمل قائمة الخدمات المطلوبة من الشركات، التي توفر جميع جوانب راحة وسلامة الحجاج، كالإقامة، والإعاشة، والنقل، وكل ما يتعلق بالاحتياجات الخاصة للحجاج.

وتهيب وزارة الحج والعمرة بالشركات المهتمة، بتقديم طلباتها في المواعيد المحددة والالتزام بالمعايير والضوابط المنشورة، حسب كراسة الشروط والمواصفات لضمان تقديم خدمات مميزة، تسهم في إثراء رحلة ضيوف الرحمن إلى البقاع المقدسة، وجعل رحلتهم الإيمانية تجربة مميزة وفريدة.

أهداف المبادرة