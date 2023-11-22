شكرا لقرائتكم خبر إطلاق 10 غزلان جبلية للمناطق الطبيعية في السودة ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - أطلق المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية وشركة السودة للتطوير 10 غزلان جبلية إلى المناطق الطبيعية في قمم السودة بعد أن قضت فترة معايشة وتأهيلا في متنزه الملك عبدالعزيز الوطني وتهيئتها للتكيّف مع طبيعة المنطقة، وذلك ضمن جهود الطرفين المتواصلة لإعادة التوازن البيئي في قمم السودة.

وبين الرئيس التنفيذي للمركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية الدكتور محمد قربان أن برامج الإطلاقات تهدف إلى إعادة الأنواع المحلية المهددة بالانقراض إلى بيئاتها الطبيعة، والذي يعد أحد مبادرات «السعودية الخضراء»، وهو ما يأتي تنفيذا للاستراتيجية الوطنية للحفاظ على البيئة، بما يحقق مبادئ التنمية المستدامة وتنمية الثروات الفطرية وتنوعها الأحيائي ويتماشى مع الجهود العالمية للحفاظ على البيئة، وهي خطوة تؤكد التكامل والتعاون بين المركز والجهات الوطنية ذات الاهتمام المشترك».

وتعمل السودة للتطوير على مراقبة الغزلان الجبلية التي تم إطلاقها ومتابعة الحالة الصحية لكل غزال وحركته ونشاطه الاجتماعي، وذلك من خلال تثبيت جهاز إرسال لاسلكي بكل حيوان، مما سيمكن خبراء البيئة من تنفيذ هذه المبادرة وفق أعلى المعايير البيئية العالمية.

الجدير بالذكر أن الشركة أعلنت في وقت سابق عن مبادرة إطلاق الحيوانات البرية المهددة بالانقراض حيث تم إطلاق 23 وعلا خلال العام الماضي بالتعاون مع المركز الوطني لتنمية الحياة الفطرية.