الحج بالواقع الافتراضي يجذب 7 آلاف أوروبي

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وقدم معرض «جسور» لزواره 10 آلاف نسخة من المصحف الشريف وترجمة معانيه باللغتين الألبانية والمقدونية على الزوار، إضافة إلى تقديمه عرضاً لأبرز التطبيقات الالكترونية للوزارة، كتطبيق «تعليم مناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي»، وتطبيق «الاستشهاد الصحيح»، وتطبيق «رشد»، إلى جانب مشاهدة كثير من المخطوطات القديمة، والأركان التعريفية مثل ركن القهوة السعودية، وركن الخط العربي، والزي السعودي وذلك طوال أيام المعرض.
من فعاليات معرض جسور
أوضحت الوزارة أن هذه النسخة هي الثانية للمعرض، واستمرت 13 يوما، استقبل المعرض خلالها 70000 زائر تعرفوا خلاله على جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، وخدمة الإسلام والمسلمين، وعنايتها بالقرآن الكريم خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إضافة إلى اطلاعهم على مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وهدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في جميع أنحاء العالم.
ما قدمه معرض «جسور» لزواره
- توزيع 10 آلاف نسخة من المصحف الشريف.
- تعليم مناسك الحج بتقنية الواقع الافتراضي.
- عرض تطبيقي «الاستشهاد الصحيح» و«رشد».
- مشاهدة كثير من المخطوطات القديمة.
- الأركان التعريفية مثل ركن القهوة السعودية.
- ركن الخط العربي وركن الزي السعودي.
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