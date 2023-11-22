شكرا لقرائتكم خبر الحج بالواقع الافتراضي يجذب 7 آلاف أوروبي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - فيما اجتذب الحج عبر تقنيات الواقع الافتراضي الزوار، اختتمت وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد، أمس، فعاليات معرض «جسور» الذي أقامته في ساحة سكاندربيج بالعاصمة الألبانية تيرانا، الذي افتتحه سفير خادم الحرمين الشريفين لدى جمهورية ألبانيا، فيصل غازي حفظي، وشهد زيارة كثير من المسؤولين الألبان، تزامنا مع التصفيات النهائية لمسابقة حفظ القرآن الكريم التي نظمتها الوزارة على مستوى دول البلقان.

وقدم معرض «جسور» لزواره 10 آلاف نسخة من المصحف الشريف وترجمة معانيه باللغتين الألبانية والمقدونية على الزوار، إضافة إلى تقديمه عرضاً لأبرز التطبيقات الالكترونية للوزارة، كتطبيق «تعليم مناسك الحج والعمرة بتقنية الواقع الافتراضي»، وتطبيق «الاستشهاد الصحيح»، وتطبيق «رشد»، إلى جانب مشاهدة كثير من المخطوطات القديمة، والأركان التعريفية مثل ركن القهوة السعودية، وركن الخط العربي، والزي السعودي وذلك طوال أيام المعرض.

من فعاليات معرض جسور

أوضحت الوزارة أن هذه النسخة هي الثانية للمعرض، واستمرت 13 يوما، استقبل المعرض خلالها 70000 زائر تعرفوا خلاله على جهود المملكة في خدمة الحرمين الشريفين، وقاصديهما من الحجاج والمعتمرين، وخدمة الإسلام والمسلمين، وعنايتها بالقرآن الكريم خلال مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، إضافة إلى اطلاعهم على مسابقة الملك عبدالعزيز الدولية لحفظ القرآن الكريم وتلاوته وتفسيره، وهدية خادم الحرمين الشريفين لتوزيع التمور في جميع أنحاء العالم.

ما قدمه معرض «جسور» لزواره