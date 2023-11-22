دعوة ملاك المباني في مكة لإصدار شهادة الامتثال

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وأكدت الأمانة ضرورة إصدار الشهادة قبل انتهاء المدة التصحيحية، وذلك استمرارا لجهودها في تحسين المشهد الحضري، وإزالة كل عناصر التشوه البصري ورفع مستوى جودة الحياة بمختلف المناطق والأحياء.
وأوضح المتحدث الرسمي لأمانة العاصمة المقدسة أسامة الزيتوني؛ أن شهادة امتثال المباني هي وثيقة تنظيمية تمنح لملاك المباني القائمة والجديدة.
ويتطلب إصدارها معايير محددة؛ تضمن مطابقة تلك المباني للحد الأدنى من معالجات التشوه البصري؛ وفق ما جاء في الدليل المحدث لإجراءات إصدار شهادة امتثال المباني، وتكون مدتها 3 سنوات، ويمكن الاطلاع على الاشتراطات المطلوبة وإصدار الشهادة عبر تطبيق «بلدي» بخطوات سهلة وميسرة.
وأضاف أن الشهادة تهدف إلى ضمان التزام ملاك المباني وملاك حق الانتفاع للمباني الواقعة على الشوارع المحددة بمعايير واشتراطات البلدية الواردة في دليل الامتثال والحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني، كما تهدف إلى ضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة للترخيص قد تشكل تشوها بصريا في تلك المباني، والارتقاء بجودة المشهد الحضري، إضافة إلى التوعية بأهمية الحد من المظاهر السلبية وتعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي والحضاري والوصول إلى أعلى درجة من الامتثال، مؤكدا أهمية دور الملاك بالمسارعة وإصدار الشهادة والالتزام بمتطلبات اشتراطاتها لرفع مؤشرات الامتثال والارتقاء بمستوى جودة الحياة.
أهداف شهادة الامتثال
- ضمان الالتزام بمعايير واشتراطات البلدية.
- الحفاظ على المرافق العامة والمنشآت والمباني.
- ضمان عدم استحداث عناصر ومكونات مخالفة.
- الارتقاء بجودة المشهد الحضري.
- التوعية بأهمية الحد من المظاهر السلبية.
- تعزيز الإيجابيات والحفاظ على المظهر الجمالي.
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