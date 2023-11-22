ضبط مخالفة تخييم في محمية الملك عبدالعزيز

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وأوضحت القوات أنه تم تطبيق الإجراءات النظامية بحقه، مؤكدةً أن عقوبة التخييم في الغابات أو المتنزهات الوطنية دون ترخيص غرامة تصل إلى 3000 ريال.
وحثت على الإبلاغ عن أي حالات تمثل اعتداءً على البيئة أو الحياة الفطرية على الرقم 911 بمناطق مكة المكرمة والرياض والشرقية، و999 و996 في بقية مناطق المملكة.
وكانت المحمية أعلنت عن الضوابط والاشتراطات البيئية داخل نطاقها؛ وذلك حرصا منها على حماية البيئة وتنميتها وفق أفضل الممارسات البيئية المحلية والدولية.
وتضمنت الاشتراطات، منع أنشطة التخييم بجميع أشكالها وأنواعها داخل حدود المحمية، مع السماح بالمبيت بفراش البر أو النوم داخل السيارة شريطة عدم خلق مسارات جديدة أو التعرض للغطاء النباتي أو تجريف التربة، وضرورة المحافظة على المكان نظيفا.
أهم الاشتراطات:
- منع أنشطة التخييم بجميع أشكالها وأنواعها داخل حدود المحمية.
- السماح بالمبيت بفراش البر
- عدم خلق مسارات جديدة.
- عدم التعرض للغطاء النباتي أو تجريف التربة.
- ضرورة المحافظة على المكان نظيفا.
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