حملة لإزالة الملصقات واللوحات الدعائية المخالفة بالطائف

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وأوضحت الأمانة أن الحملة هدفت إلى تعزيز التوعية بضرورة الحفاظ على المرافق العامة، وعدم التأثير السلبي على الذوق العام.
وكانت الأمانة قد أزالت الملصقات واللوحات العشوائية في أكثر من 50 حيا سكنيا وموقعا تجاريا وسياحيا خلال الفترة الماضية، وفقا للخطة المعدة لمعالجة مظاهر التشوه البصري، تأكيدا من الأمانة على حماية المظهر الحضاري للمدينة من كل أشكال المشوهات البصرية، والحرص على تقيد الجميع بالأنظمة واللوائح البلدية المنظمة لاستخدام المرافق العامة والشوارع من قبل أفراد المجتمع والمؤسسات والشركات.
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