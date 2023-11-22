المملكة تشارك كنائب ثان في اجتماع منظمة «الإنتوساي»

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - شاركت المملكة، ممثلة في رئيس الديوان العام للمحاسبة، النائب الثاني لرئاسة المنظمة الدولية للأجهزة العليا للرقابة المالية العامة والمحاسبة (الإنتوساي) الدكتور حسام العنقري، في الاجتماع السابع والسبعين للمجلس التنفيذي للمنظمة، والذي عُقد أمس الأول، في مدينة فيينا بجمهورية النمسا.

وقدّم الدكتور العنقري أثناء الاجتماع تقريرا

عن أهم الأنشطة الخاصة بلجنة السياسات والشؤون المالية والإدارية بالمنظمة (PFAC)، بصفته رئيسا لها، واللجنة التوجيهية لتعاون الإنتوساي مع مجتمع المانحين (IDSC) بصفته رئيس جانب الإنتوساي في اللجنة، والأدوار التي تضطلع بها اللجنتان لتحقيق أهداف الخطة الاستراتيجية للمنظمة.

كما جرى خلال الاجتماع استعراض ومناقشة عدد من الموضوعات والتقارير، أبرزها تقرير رئيس المجلس التنفيذي عن أنشطة المنظمة، وتقرير الأمانة العامة عن الوضع المالي والإداري لها، وعدد من التقارير المقدمة من رؤساء لجان الأهداف الاستراتيجية، كلجنة بناء القدرات، ولجنة المعايير المهنية، إضافة إلى تقرير مبادرة الإنتوساي للتنمية وتقارير المنظمات الإقليمية التابعة للإنتوساي.

وتهدف منظمة «الإنتوساي» إلى دعم أعضائها في 195 دولة للإسهام بشكل فعّال في الرقابة على القطاع العام، وتعزيز الشفافية العامة والحوكمة الرشيدة للدول الأعضاء بالمنظمة.