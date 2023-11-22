شكرا لقرائتكم خبر الجدعان أمام قمة العشرين: غزة تشهد كارثة إنسانية سيذكرها التاريخ ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نيابة عن خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي العهد رئيس مجلس الوزراء الأمير محمد بن سلمان ، شارك وزير المالية محمد الجدعان أمس، في القمة الافتراضية لقادة دول مجموعة العشرين تحت الرئاسة الهندية.

وتأتي هذه القمة الافتراضية استكمالا لقمة مجموعة العشرين الحضورية المنعقدة في مدينة نيودلهي بجمهورية الهند في سبتمبر الماضي.

وتهدف إلى مناقشة مخرجات البيان الختامي لقمة نيودلهي، إضافة إلى مناقشة عدد من الموضوعات، ومنها دور بنوك التنمية متعددة الأطراف، والعمل المناخي والتمويل الأخضر، والتحول التقني، والبنية التحتية الرقمية، ودور المرأة في التنمية.

وخلال كلمة المملكة نقل وزير المالية تحيات خادم الحرمين الشريفين وولي العهد رئيس مجلس الوزراء، لقادة دول مجموعة العشرين، وتمنياتهما لأعمال القمة بالنجاح.

وأشار إلى الوضع الراهن في غزة، مؤكدا أن ما يشهده العالم اليوم من عنف وتصعيد في غزة يخالف القوانين الدولية، ويوجد كارثة إنسانية سيذكرها التاريخ، اتضحت فيها ازدواجية المعايير، وانتقائية الالتزام بالقوانين والقرارات الأممية، وتؤدي لا محالة إلى تبعات تتعدى هذه الأزمة، وتمس مصداقية النظام الدولي الحالي؛ مما سينعكس سلبا على قدرة العالم المستقبلية على حفظ السلم والأمن الدوليين.

وأكد رفض المملكة القاطع لاستهداف المدنيين والبنى التحتية والمرافق السكنية والطبية وتهجير الفلسطينيين من قطاع غزة، وأن المملكة تجدد مطالبتها بحقن الدماء، ووقف العمليات العسكرية بشكل فوري، وتدعو إلى تمكين الوصول العاجل والآمن للمواد الإغاثية والطبية إلى سكان القطاع، وتهيئة الظروف لعودة الاستقرار، وتحقيق حل سلمي دائم، يكفل حصول الشعب الفلسطيني على حقوقه المشروعة، وإقامة دولته المستقلة بحدود 67، وعاصمتها القدس الشرقية.

وفيما يتعلق بالتغير المناخي، أوضح الجدعان أن التغير المناخي يتطلب من الجميع عملا جادا ودؤوبا وعابرا للحدود، بالاستفادة من أحدث التقنيات والنهج المختلفة، بما في ذلك نهج الاقتصاد الدائري للكربون، الذي يعزز إدارة الانبعاثات الكربونية ويسهم في تحقيق الأهداف المناخية، مؤكدا التزام المملكة بمواصلة جهودها الشاملة لمواجهة التغير المناخي.

وأشار إلى أن تفاقم مواطن الضعف في الديون وتزايد الضغوط على عدد من الدول يتطلبان تجاوبا عالميا منسقا، موضحا أن المملكة تعطي أولوية عالية لتنفيذ الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وتؤكد أهمية تكثيف الجهود من أجل تأسيس نهج مستدام لهذا الإطار.

واختتم وزير المالية كلمة المملكة بشكر الرئاسة الهندية على الجهود المبذولة، متمنيا للرئاسة البرازيلية النجاح في السنة المقبلة.

أبرز مضامين كلمة الجدعان: