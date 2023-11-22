شمولية رقمية لذوي الإعاقة وكبار السن بالخدمات الحكومية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - لخدمة ذوي الإعاقة وفئة كبار السن، أطلقت هيئة الحكومة الرقمية، بالتعاون مع وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، وهيئة رعاية الأشخاص ذوي الإعاقة «برنامج الشمولية الرقمية»؛ بهدف رفع نسبة استخدام الأشخاص من ذوي الإعاقة وكبار السن للخدمات الحكومية الرقمية باستقلالية وأمان، عن طريق تمكين الجهات الحكومية من تبني مفهوم الشمولية الرقمية، وتقديم خدمات ومنتجات رقمية مبتكَرة تواكب احتياجاتهم.

وأوضح محافظ هيئة الحكومة الرقمية المهندس أحمد الصويان، أن برنامج الشمولية الرقمية يسعى إلى تسهيل وصول ذوي الإعاقة وكبار السن إلى الخدمات وتفاعلهم معها من خلال عدد من المبادرات، وإضافة فئة جديدة ضمن فئات جائزة الحكومة الرقمية لتحفيز الجهات الحكومية على تطبيق مفهوم الشمولية الرقمية.

كما أصدرت الهيئة دليلا استرشاديا للشمولية الرقمية؛ بهدف تمكين الجهات الحكومية من تبني مفهوم الشمولية الرقمية، ورفع استخدام الأشخاص ذوي الإعاقة وفئة كبار السن للخدمات الحكومية باستقلالية، وبشكل آمن يضمن الحفاظ على خصوصية المعلومات والبيانات.

وتعمل الهيئة وشركاؤها من الجهات الحكومية على أنسنة الخدمات الرقمية المقدمة، من خلال المواءمة والامتثال لمعايير الوصول الرقمية، وابتكار منصات تواكب احتياجات الأشخاص من ذوي الإعاقة وفئة كبار السن، وتضمن لهم الاستفادة الكبرى من الخدمات الحكومية بشكل ميسر.