شكرا لقرائتكم خبر تركيب فني مبهر لفنانة يابانية وسط أحياء العلا ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويجد الزوار أنفسهم ضمن رحلة تستكشف رؤية الفنانة اليابانية الاستثنائية للتأملات التي لا نهاية لها، بمساحة صغيرة خادعة ذات أسطح عاكسة ومياه تحيط بالمنصة المركزية، حيث تتجسد عبقرية الفنانة في قدرتها على تحويل مساحة ضيقة إلى عالم لا نهائي من التعبير الفني.
وتعد «بريليانس أوف ذي سولز» تحفة فنية خلابة وموقعا مثاليا لالتقاط الصور المذهلة، حيث تم تصميم التركيب بأسلوب يتناغم مع البيئة الطبيعية المحيطة بالعلا، وتعلق مجالات الضوء متعددة الألوان على ارتفاعات وفواصل مختلفة من السقف، مما يستحضر صور الأجرام السماوية والنجوم والكواكب والمجرات، فينقَل المشاهِد إلى بعد أثيري لا حدود له.
وسيكون الدخول إلى «بريليانس أوف ذي سولز» مجانيا، ومتاحا من الساعة 4 عصرا حتى 11 مساء على مدى شهرين.
كانت هذه تفاصيل خبر تركيب فني مبهر لفنانة يابانية وسط أحياء العلا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.