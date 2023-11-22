حملة لتحصين الشباب من الأفكار الضالة بالشرقية

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - دشن أمير المنطقة الشرقية سعود بن نايف أمس أعمال حملة «اعتناء» التوعوية التي ينظمها فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في المنطقة، بحضور مدير الفرع محمد مروعي خواجي. وأشاد امير الشرقية بأهداف الحملة وجهود هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر في التوعية والإرشاد ، مؤكدا أهمية هذه الحملات لتوعية الفرد والمجتمع من المخاطر والأفكار الدخيلة وتحصين الشباب والشابات وغرس القيم الإسلامية النبيلة في نفوسهم.

من جانبه أوضح خواجي أن حملة اعتناء تهدف إلى الإسهام في البناء الفكري السليم وتحصين النشء والشباب من الأفكار الضالة، مشيرا إلى معرض (ولاء) الخاص بالأمن الفكري والذي يشتمل على مسائل مهمة تتعلق بالأمن الفكري وتعزيزه ومهدداته، وعن المصلى المتنقل الجديد الذي يحتوي على مجموعة من التجهيزات التقنية الحديثة من شاشات العرض والوسائل البصرية المصاحبة، التي تسهم في إيصال رسالة الرئاسة التوعوية وتحقيق أهدافها.

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