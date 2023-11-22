تسجيل براءة اختراع دولية لمعالجة المياه الملوثة بمبيد حشري

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نجح مركز المواد المتقدمة وبحوث النانو بجامعة نجران في تسجيل براءة اختراع دولية، صادرة رسميا من مكتب براءات الاختراع بالولايات المتحدة الأمريكية، لطريقة جديدة ومبتكرة لتصنيع «حفاز ضوئي» من مركب ثلاثي مكون من: نيتريد الكربون الجرافيتي، المطعّم بالبولي بيرول، والمزخرف بجسيمات الذهب النانوية، لمعالجة وتنقية المياه الملوثة بالمبيد الحشري إيميداكلوبريد والصبغات العضوية تحت الضوء المرئي. وأوضح مدير المركز الدكتور جري العتيبي، أن الاختراع يتعلق بتحضير وتصميم متراكب نانوي ثلاثي من: نيتريد الكربون الجرافيتي، المطعّم بالبولي بيرول، والمزخرف بجسيمات الذهب النانوية، باستعمال تقنية كيميائية رطبة وبسيطة وفعالة من حيث التكلفة، إذ تم استخدام هذا المتراكب النانوي كعامل «حفاز ضوئي» جديد وفعال في معالجة المياه الملوثة بالمبيد الحشري إيميداكلوبريد، وتكسيره والتخلص منه بعد 25 دقيقة فقط تحت الضوء المرئي، بنسبة وصلت إلى 96%، والتكسير والإزالة الكاملة أيضا لصبغة المثيلين الزرقاء. الحفاز الضوئي أظهر ثباتا عاليا بعد إعادة الاستخدام لـ5 دورات متكررة.

يفتح مجالا جديدا وواعدا لتحديات معالجة وتنقية المياه الملوثة.

ستعود فائدة الاختراع على المجتمع بتجنب قضايا الملوثات في البيئة.

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