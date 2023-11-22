شكرا لقرائتكم خبر استمرار فرص هطول الأمطار الرعدية على المناطق ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
وأوضحت أن منطقة مكة المكرمة ستتأثر بأمطار خفيفة إلى متوسطة، ورياح هابطة نشطة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، تشمل الطائف وأضم والعرضيات وميسان والكامل، ويتوقع أن تتأثر منطقة الرياض لتشمل عفيف والدوادمي والقويعية والمجمعة وثادق ومرات والغاط والزلفي وشقراء، ومناطق جازان وعسير والمدينة المنورة والمنطقة الشرقية.
وأشارت إلى أنه يتوقع هطول أمطار متوسطة إلى غزيرة، قد تؤدي إلى جريان السيول وتساقط البرد ورياح هابطة شديدة السرعة مثيرة للأتربة والغبار، على مناطق حائل والقصيم والجوف والحدود الشمالية والمنطقة الشرقية.
ويتوقع هطول أمطار خفيفة على منطقة مكة المكرمة لتشمل العاصمة المقدسة وجدة والجموم وبحرة ورابغ وخليص والليث والقنفذة.
ومنطقة الرياض لتشمل العاصمة الرياض ورماح وحريملاء والدرعية وضرما، ومنطقة تبوك.
نصائح الدفاع المدني
- الابتعاد عن أماكن تجمع السيول.
- الابتعاد عن المسـتنقعات المائية والأودية.
- عدم السباحة فيها.
- الالتزام بالتعليمات المعلنة عبر وسائل الإعلام.
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