«أبشر» تنفذ 4.5 ملايين عملية الكترونية في أكتوبر

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نفذت منصة وزارة الداخلية الالكترونية «أبشر» خلال شهر أكتوبر الماضي أكثر من 4.5 ملايين عملية الكترونية للمواطنين والمقيمين والزوار، عبر أبشر أفراد وأبشر أعمال.

وعبر منصة أبشر أفراد، تجاوز عدد العمليات المنفذة أكثر من 3,150,000 عملية، حيث نفذت وكالة وزارة الداخلية للأحوال المدنية 101,272 عملية تحقق من صلاحية الهوية، و39,657 عملية تجديد لبطاقة الهوية الوطنية إلكترونيًا، و32,911 عملية في خدمة بياناتي، و25,857 عملية إصدار لبطاقة هوية بدل فاقد، و20,437 عملية في خدمة بياناتي المطورة، و12,692 تعريفا بفرد الأسرة، و9,992 إصدارا لسجل الأسرة، وإصدار 7,492 بطاقة هوية بدل تالف.

الأمن العام

137,686 عملية في خدمة تجديد رخصة سير المركبة.

87,692 إصدارا لطلب تفويض القيادة.

118,670 عملية في خدمة طلب إذن إصلاح مركبة.

79,056 تجديدا لرخصة القيادة.

30,917 عملية في خدمة استبدال اللوحات.

26,484 عملية إسقاط المركبات المهملة أو التالفة.

21,041 عملية مبايعة مركبات.

9,500 عملية في خدمة صلاحية تأمين المركبات.

7,251 عملية في خدمات السلاح الناري.

الجوازات:

إصدار وتجديد 302,380 إقامة.

إصدار 196,729 تأشيرة خروج وعودة.

إصدار وتجديد 89,363 جواز سفر الكترونيا.

24,382 طلبا في خدمة تقرير مقيم.

تنفيذ 19,759 عملية تمديد تأشيرة الخروج والعودة.