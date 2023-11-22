مؤتمر دولي يبحث الاستفادة من التطبيقات المتقدمة لطب الجينوم

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - سعيا للاستفادة من تطبيقاته المتقدمة في الرعاية الصحية، انطلقت أمس بالعاصمة الرياض، أعمال المؤتمر الدولي لطب الجينوم 2023، الذي ينظمه مستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث بقاعة الملك سلمان للمؤتمرات ممثلا في مركز طب الجينوم، ويستمر ليومين، تحت شعار «الجينوم يمهد الطريق للطب الشخصي»، لتسليط الضوء على تطبيقاته المتقدمة في الرعاية الصحية، ومعالجة التحديات التي تنشأ عن التفعيل، وذلك بمشاركة 15 متحدثا محليا ودوليا من 15 دولة، و250 مشاركا.

وتناول المؤتمر سلسلة من المحاضرات التي تغطي أربعة محاور رئيسة، حيث استمع المشاركون لتجربة برنامج الجينوم السعودي، برنامج الجينوم القطري، وبرنامج الجينوم الإماراتي.

وشهد المؤتمر إطلاق مركز طب الجينوم بمستشفى الملك فيصل التخصصي ومركز الأبحاث خدمة تحليل المورثات الجينية الدوائي؛ لاختيار الأدوية الأنسب بناء على الشفرة الجينية الخاصة بالمريض للتنبؤ بفعاليتها، مما يسهم في تقديم رعاية صحية متخصصة ودقيقة لكل مريض (الطب الشخصي)، وتحسين فعالية العلاج، وتقليل الأضرار الناتجة عن الأعراض الجانبية.

ويأتي المؤتمر استجابة للتوجهات الحديثة في مستقبل الرعاية الصحية التخصصية بالمواءمة مع رؤية المملكة 2030 حيث سيشهد مجال طب الجينوم ريادةً ونموا هائلا في السنوات القادمة، مما ستنعكس آثاره على توفير إمكانات تحويلية لصحة المرضى، وعلى تجارب مقدمي الرعاية الصحية، وكفاءة النظام، إضافة إلى خفض التكلفة العلاجية على المدى الطويل.

4 محاور رئيسة:

تقنيات الجينوم المبتكرة.

الطب الشخصي.

تقنيات الحمض النووي »mRNA «

برامج الجينوم في دول مجلس التعاون الخليجي.