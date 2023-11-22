تنمية مهارات طلاب المتوسطة والثانوية بالذكاء لاصطناعي

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ويسعى الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى تنمية التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي، فضلا عن بناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل الحالي في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة، وبناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية بمجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.
وسيسهم الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي، والذي ينظم برعاية حصرية من الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم) في رفع مستوى إمكانات الشباب والفتيات في سن مبكرة، وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا علماء المستقبل في هذه المجالات في العالم، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهم ، وتحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية في المملكة، خلال بناء رأس المال البشري وزيادة قدرات وطاقات الشباب، ذكورا وإناثا، على نحو مستدام في المجالات التكنولوجية الحديثة، وذلك بما يسهم في جعل المملكة مركزا تقنيا عالميا لأحدث التقنيات المتقدمة، والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.
أهداف الأولمبياد
- تنمية التفكير الحسابي للتحليل.
- معالجة المشكلات البرمجية للطلاب للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي.
- تمكين قدرات وكفاءات الجيل الحالي في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي.
- احتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة.
- بناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.
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