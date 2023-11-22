شكرا لقرائتكم خبر مشي احترفي على الحبل المشدود بسيرك العروض الأرجنتينية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - افتتحت هيئة المسرح والفنون الأدائية مساء أمس، العرض الفني «السيرك» سابع فعاليات «العروض الأرجنتينية» على المسرح الأزرق بجامعة الأميرة نورة في الرياض، والتي تسعى الهيئة من خلالها لإثراء المحتوى الثقافي عبر اجتذاب العروض الأدائية من مختلف دول العالم.

وقدم العرض الذي يستمر حتى 25 نوفمبر، متعة بصرية مدهشة من خلال ألعاب الخفة اليدوية، والاستعراضات المهارية البهلوانية، للمحترفين بالمشي على الحبل المشدود، فيما شاركت العائلات في عدد من الألعاب التفاعلية ليعيشوا تجارب مليئة بالبهجة.

ونظمت الهيئة بالتزامن مع العرض معرضاً تعريفيا مصاحبا، تضمن تجارب تفاعلية تعبر عن مفهوم الفعالية القادمة من الأرجنتين، شملت تقديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلا عن توفير أركان للتصوير صممت خصيصا بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.

ومن المقرر أن تستمر فعالية «العروض الأرجنتينية» بتقديم فنون أدائية متنوعة ولوحات استعراضية متنوعـة مـن الأرجنتـين وأمريكا الجنوبيـة، وذلك حتى التاسع من ديسمبر المقبل.

من العروض الأرجنتينية: