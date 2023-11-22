مشي احترفي على الحبل المشدود بسيرك العروض الأرجنتينية

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وقدم العرض الذي يستمر حتى 25 نوفمبر، متعة بصرية مدهشة من خلال ألعاب الخفة اليدوية، والاستعراضات المهارية البهلوانية، للمحترفين بالمشي على الحبل المشدود، فيما شاركت العائلات في عدد من الألعاب التفاعلية ليعيشوا تجارب مليئة بالبهجة.
ونظمت الهيئة بالتزامن مع العرض معرضاً تعريفيا مصاحبا، تضمن تجارب تفاعلية تعبر عن مفهوم الفعالية القادمة من الأرجنتين، شملت تقديم أشهى الأطباق عن طريق مطاعم محلية أرجنتينية وأخرى من أمريكا اللاتينية، فضلا عن توفير أركان للتصوير صممت خصيصا بطابع هوية جمهورية الأرجنتين، ومتجرٍ لبيع منتجات وأزياء أرجنتينية.
ومن المقرر أن تستمر فعالية «العروض الأرجنتينية» بتقديم فنون أدائية متنوعة ولوحات استعراضية متنوعـة مـن الأرجنتـين وأمريكا الجنوبيـة، وذلك حتى التاسع من ديسمبر المقبل.
من العروض الأرجنتينية:
- الهيب هوب
- المهارات البهلوانية
- القفز على الترامبولين
- مسرحية «اليس في بلاد العجائب»
- مسرحية «ساندريلا»
- عروض أدائية لفرقة «باتاغونيا»
- عرض «بوينس آيرس»
- «الغابة»
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