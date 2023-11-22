شكرا لقرائتكم خبر فعالية «التقاء» تجمع بين الثقافتين السعودية والكورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويعد «عرض التقاء» تجربة فنية استثنائية يقيمها المعهد الملكي عبر استضافة دولة كل سنة؛ للتعريف بالفنون المشتركة ودمجها، عبر عرض أدائي مسرحي مختلف، ومعرض فني مصاحب كانطلاقة لالتقاء، تم التعاون مع كوريا الجنوبية، وتحديدا مدرسة الفنون الأدائية في جامعة كوريا الوطنية للفنون، لدمج الفنون الأدائية والموسيقى والفنون البصرية.
كانت هذه تفاصيل خبر فعالية «التقاء» تجمع بين الثقافتين السعودية والكورية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.