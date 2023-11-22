شكرا لقرائتكم خبر فعالية «التقاء» تجمع بين الثقافتين السعودية والكورية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - يقدم المعهد الملكي للفنون التقليدية بالشراكة مع جامعة كوريا الوطنية للفنون وبمشاركة هيئة المسرح والفنون الأدائية فعالية عرض التقاء - الفنون السعودية الكورية، الذي يعد العرض الأول من نوعه في المملكة على مسرح جامعة الأميرة نورة (القاعة الحمراء) بمدينة الرياض، على مدار 3 أيام خلال الفترة 26 إلى 28 نوفمبر الحالي.

ويعد «عرض التقاء» تجربة فنية استثنائية يقيمها المعهد الملكي عبر استضافة دولة كل سنة؛ للتعريف بالفنون المشتركة ودمجها، عبر عرض أدائي مسرحي مختلف، ومعرض فني مصاحب كانطلاقة لالتقاء، تم التعاون مع كوريا الجنوبية، وتحديدا مدرسة الفنون الأدائية في جامعة كوريا الوطنية للفنون، لدمج الفنون الأدائية والموسيقى والفنون البصرية.