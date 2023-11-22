هيئة التراث ترفد مشاريع التعليم والبحوث والابتكار

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السعودية - بواسطة أيمن الوشواش - نظمت هيئة التراث لقاء افتراضيا أمس بعنوان «رسالة الهيئة في مجالات التعليم والبحوث والابتكار»، لمناقشة استراتيجية الهيئة، ونشاطها في ميدان التعليم والبحوث والابتكار، وما قدمته من برامج ومشاريع في هذا الصدد، وذلك بحضور الرئيس التنفيذي للهيئة الدكتور جاسر الحربش، ومجموعة من المهتمين والمختصين.

وأكد الحربش أهمية هذا اللقاء، إذ يكشف عن دأب الهيئة في تحقيق المستهدفات، غير أنه يشرع أبواب المقترحات والأفكار، موضحا أن استراتيجية الهيئة لم تغفل عن قطاع التعليم والبحوث والابتكار، لإفادة عموم المجتمع إلى جانب القطاع الحكومي والقطاع الخاص والقطاع غير الربحي.

واستعرض اللقاء استراتيجية الهيئة، ومواءمتها مع رؤية السعودية 2030 والاستراتيجية الوطنية للثقافة.

كما كشف أهداف الإدارة العامة للتعليم والبحوث والابتكار التابعة للهيئة، والتي تتمثل أدوارها في التطوير المهني بمجال التراث، وإدارة العلاقات والشراكات مع المؤسسات التعليمية المحلية والدولية، وتشجيع البحوث والنشر بما يتماشى مع تطلعات القطاع.

وكذلك أشار اللقاء إلى جهود إدارة التعليم والابتكار، ومنها مبادرة بصمة التراث الافتراضية التي أُطلقت مطلع العام الحالي، وتتكون من 12 دورة وورشة تدر يبية تهدف إلى التوعية والتثقيف وفق منهجية اليونسكو.

وبلغ إجمالي الملتحقين بها 751 متدربا، في حين أنها تسعى إلى تنفيذ برامجها التدريبية حضوريا داخل وخارج المملكة، بالتعاون مع جهات دولية.

وسلط الضوء على برنامج «أساليب وتقنيات الحفاظ على التراث العمراني، وتوثيق التراث المبني»، الذي بدأ في أسكتلندا.

وختم في المملكة بمشاركة 25 متدربا على مدى 10 أيام.

متطرقا إلى تدريب الهيئة 113 طالبا ضمن مقرر التدريب التعاوني، في ضوء التعاون مع الجامعات السعودية.

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