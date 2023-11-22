جدة التاريخية تحتضن معتزلات الكتابة للأطفال واليافعين

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ويركز البرنامج الذي يستمر على مدى خمسة أيام وتنظمه «أكاديمية ماكن للقراءة» على تمكين المستفيدين من أدوات الكتابة ليحلقوا بعيدا في فضاءات إبداعية، ويصنعوا عوالم ثقافية، لتنعكس على إنتاجهم الإبداعي.
وأوضحت مديرة الاستراتيجية وتطوير الأعمال في أكاديمية ماكن للقراءة هناء حسنين، أن هذا البرنامج يسعى إلى دمج هؤلاء الناشئة مع الموروث الثقافي؛ بحيث يجمع بين التجربة الإبداعية والتجربة السياحية من خلال الاستفادة من تجارب المكان والإنسان، وإعادة صياغتها في قوالب أدبية.
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