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جدة التاريخية تحتضن معتزلات الكتابة للأطفال واليافعين

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- بواسطة أيمن الوشواش - احتضنت جدة التاريخية أمس فعاليات برنامج «معتزلات الكتابة للأطفال واليافعين» في نسخته الأولى؛ والذي يعنى بالكتابة الإبداعية في فن القصة القصيرة، ويستهدف فئتي الأطفال واليافعين في المجتمع؛ ممن لديهم استعداد للكتابة والتأليف في هذا الفن الأدبي.

ويركز البرنامج الذي يستمر على مدى خمسة أيام وتنظمه «أكاديمية ماكن للقراءة» على تمكين المستفيدين من أدوات الكتابة ليحلقوا بعيدا في فضاءات إبداعية، ويصنعوا عوالم ثقافية، لتنعكس على إنتاجهم الإبداعي.

وأوضحت مديرة الاستراتيجية وتطوير الأعمال في أكاديمية ماكن للقراءة هناء حسنين، أن هذا البرنامج يسعى إلى دمج هؤلاء الناشئة مع الموروث الثقافي؛ بحيث يجمع بين التجربة الإبداعية والتجربة السياحية من خلال الاستفادة من تجارب المكان والإنسان، وإعادة صياغتها في قوالب أدبية.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مكه وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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هيثم هارون

هيثم هارون

بكالوريوس تربيه وماجستير في علوم السياحه من جامعة الأقصر ومتخصص في علوم السياحه والتحرير الاخباري التلفزيوني والصحفي.

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