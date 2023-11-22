دعوة طلبة المتوسطة والثانوية للالتحاق بأذكى

دعا الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي (أذكى) الذي تنظمه الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي (سدايا) بالشراكة مع وزارة التعليم ومؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والإبداع (موهبة) طلاب وطالبات مرحلتي المتوسطة والثانوية في المملكة إلى سرعة التسجيل في أولمبياد «أذكى» الذي يسعى إلى بناء جيل من علماء المستقبل في مجالات البرمجة والذكاء الاصطناعي.

تنمية التفكير

يسعى الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي إلى تنمية التفكير الحسابي للتحليل ومعالجة المشكلات البرمجية لطلاب المرحلتين المتوسطة والثانوية للدخول في مجال الذكاء الاصطناعي فضلًا عن بناء وتمكين قدرات وكفاءات الجيل الحالي في مجالي البرمجة والذكاء الاصطناعي، واحتضان الناشئين من الطلاب واستثمار قدراتهم الذهنية في حل المشكلات المعقدة، وبناء جيل مبدع قادر على التنافس العلمي في الأولمبيادات الدولية في مجال المعلوماتية والذكاء الاصطناعي.

ثقافة الابتكار

يُسهم الأولمبياد الوطني للبرمجة والذكاء الاصطناعي الذي ينظم برعاية حصرية من قبل الشركة السعودية للتحكم التقني والأمني الشامل المحدودة (تحكم) في رفع مستوى إمكانات الشباب والفتيات في سن مبكرة وتنمية قدراتهم وصقل مهاراتهم وتأهيلهم ليكونوا علماء المستقبل في هذه المجالات في العالم، إلى جانب تعزيز ثقافة الابتكار والإبداع لديهم، وتحقيق أعلى مستويات التنمية البشرية في المملكة من خلال بناء رأس المال البشري وزيادة قدرات وطاقات الشباب ذكورًا وإناثًا على نحو مستدام في المجالات التكنولوجية الحديثة وذلك بما يسهم في جعل المملكة مركزًا تقنيًا عالميًا لأحدث التقنيات المتقدمة والتقنيات المرتبطة بالذكاء الاصطناعي.