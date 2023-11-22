إزالة الملصقات المخالفة

وأوضحت الأمانة أن الحملة هدفت إلى تعزيز التوعية بضرورة الحفاظ على المرافق العامة، وعدم التأثير السلبي على الذوق العام.
وكانت الأمانة قد أزالت الملصقات واللوحات العشوائية في أكثر من 50 حياً سكنياً وموقعاً تجارياً وسياحياً خلال الفترة الماضية، وفقًا للخطة المعدة لمعالجة مظاهر التشوه البصري.
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