إزالة الملصقات المخالفة

شارك 120 متطوعاً ومتطوعة في حملة إزالة التشوهات البصرية التي نفذتها إدارة المشاركة المجتمعية بأمانة الطائف في حي النسيم والأحياء المجاورة، وتم خلالها إزالة اللوحات والملصقات الإعلانية والدعائية العشوائية المخالفة؛ تفعيلاً لمبادرة معالجة المشوّهات البصرية وتحسين المشهد الحضري، التي أطلقتها وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان.

وأوضحت الأمانة أن الحملة هدفت إلى تعزيز التوعية بضرورة الحفاظ على المرافق العامة، وعدم التأثير السلبي على الذوق العام.

وكانت الأمانة قد أزالت الملصقات واللوحات العشوائية في أكثر من 50 حياً سكنياً وموقعاً تجارياً وسياحياً خلال الفترة الماضية، وفقًا للخطة المعدة لمعالجة مظاهر التشوه البصري.