التجارة تصدر حكماً بحق منشأة مخالفة لنظام مكافحة الغش التجاري

أصدرت المحكمة الجزائية بجدة حكماً قضائياً بإدانة منشأة تختص في نشاط بيع المكسرات ومنتجات العطارة، والمسؤولين عنها بمخالفتهم لنظام مكافحة الغش التجاري، وذلك نتيجة حيازتهم وعرضهم منتجات غذائية منتهية الصلاحية.

وتضمن الحكم تغريم المخالفين بمبلغ 50 ألف ريال، والتشهير بهم، وإغلاق المنشأة لمدة أسبوع، ومصادرة وإتلاف المنتجات المضبوطة. وكانت الفرق الرقابية لوزارة التجارة قد ضبطت أثناء جولاتها الميدانية على المنشأة الواقعة بمحافظة رابغ نحو 225 منتج فاسد لانتهاء تاريخ صلاحيته، وهي عبارة عن منتجات زيوت اللوز والزعتر والهيل، ودهن الحبة السوداء ونكهات عطرية وغيرها.

وأكدت وزارة التجارة حرصها على حماية المستهلكين من الغش التجاري، واتخاذ الإجراءات النظامية اللازمة ضد المخالفين، وذلك وفقاً لنظام مكافحة الغش التجاري الذي ينص على فرض عقوبات تصل إلى السجن ثلاث سنوات، وغرامات مالية تصل إلى مليون ريال أو بهما معًا، والتشهير بالمخالفين على نفقتهم. ووفقا لسبق دعت الوزارة عموم المستهلكين إلى الإبلاغ عن أي مخالفات تجارية عبر تطبيق “بلاغ تجاري” أو عبر مركز الاتصال على الرقم 1900.