شاهد ماذا كتب الدكتور الربيعة في رسالته على مساعدات ‎سعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في ‎غزة ؟

تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي رسالة المشرف العام على مركز الملك سلمان للإغاثة الدكتور عبدالله الربيعة، على المساعدات السعودية لإغاثة الشعب الفلسطيني في غزة.

وكتب الربيعة في رسالته: “هذه رمز بسيط من المملكة العربية السعودية، حكومة، وشعبا، للشعب الفلسطيني الشقيق والعزيز”. وأضاف: “حفظكم الله بأمن وسلام”.

وتأتي هذه المساعدات في إطار حرص المملكة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة، حيث قال الربيعة في وقت سابق، أن قيادة المملكة حريصة على الوقوف مع الشعب الفلسطيني في غزة، لافتاً إلى أن وجوده اليوم في المطار صحبة سفير المملكة بالقاهرة، رسالة تؤكّد حجم اهتمام خادم الحرمين الشريفين، وولي عهده الأمين، بالشعب الفلسطيني.

وأوضح الربيعة أن المساعدات السعودية تشمل مواد غذائية وطبية ومستلزمات إغاثية أخرى، وسيتم توزيعها على الأسر المتضررة في قطاع غزة.