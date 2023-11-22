شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن السعودية تعلن تطبيق هذه العقوبة على من يهدد شخص بالضرب عبر واتس اب والان مع التفاصيل الكاملة
في تصريح للمحامي زياد الشعلان، تم الكشف عن عقوبة التهديد بالضرب عبر تطبيق الواتساب، أوضح الشعلان في مقطع فيديو نُشر عبر تطبيق “تيك توك” أن التهديد بالضرب عبر الواتساب يُعتبر جريمة تستوجب العقوبة، ويجب أن نفرق بين نوعين من هذه الجريمة، إذا كان التهديد بالضرب يتم عبر الخاص وتم تقديم شكوى مباشرة، فإنه يمكن تقديمها للمحكمة المختصة.
عقوبة على من يهدد شخص بالضرب عبر واتس اب
يوضح المحامي زياد الشعلان أن في حالة كان التهديد بالضرب يتم عبر مجموعة (جروب) على تطبيق الواتساب، فإن هذا يُعتبر جريمة معلوماتية.
يُشدد على ضرورة تقديم الشكوى في أقرب مركز شرطة، وفي كلتا الحالتين يجب تقديم أدلة تثبت التهديد بالضرب.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.