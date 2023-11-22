شكرا لقرائتكم واهتمامكم بخبر عن فيديو يكشف الممول الرئيسي لصفقة انتقال نيمار للهلال والان مع التفاصيل الكاملة
أفاد سعد اللذيذ، نائب رئيس رابطة دوري روشن للمحترفين، بأن بعض الصفقات التي تمت من قبل الأندية السعودية لاستقدام نجوم أجانب تم تمويلها مباشرة من قبل تلك الأندية.
الممول الرئيسي لصفقة انتقال نيمار
في ظهوره على برنامج “كورة”، كشف اللذيذ بوضوح عن الجهة التي قامت بتمويل صفقة انتقال النجم البرازيلي نيمار إلى نادي الهلال.
أوضح أن هذه الصفقة جاءت كجزء من برنامج الاستقطابات الذي شمل أيضًا صفقة انتقال لاعب آخر وهو أوتافيو إلى صفوف نادي النصر.
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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على صوت الوطن السعودي وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.