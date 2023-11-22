تراند اليوم : شاهد.. مفسر الأحلام "فهد القرني" يهاجم الضبعان: لا تسوي فيها خفيف دم " وطقطق" تراني أقدر أرفع عليك قضية وأخليك تاكلها على راسك

هدد مفسر الأحلام فهد القرني المنشد حامد الضبعان، بمقاضاته إذا نشر صورته وتحدث عنه.

وقال خلال مقطع فيديو:" ما أبغاك تطلع صورتي أو تتحدث عني، إذا في نقاش بيني وبينك تعال ناقشني، في حوار هادف تكلم، لكن تسوي طقطقة وتسوي نفسك خفيف دم، عيب عليك وعلى لحيتك، إنك تنشر مقاطع بهذه الطريقة".

وتابع:" كن إنسان سوي، كبر عقلك، لا تنزل إلى هذا المستوى، تحط صورتين وتقعد تطقطق، أقدر اللحين أنزل برنامج وأجيبك بالاسم" وأقول كان ملتزم وتغير إلى ينقض ويفتل .

وأضاف:" عيب وأنا مستعد أرفع عليك قضية وخليك تأكلها على رأسك، " وأنت تحت القانون .